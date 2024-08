"Silent Lovers" beim ImPulsTanz: Ein Abend voller Po-Esie

Ein Abend mit Mundknebel und Butt-Plug, der doch über weite Strecken überraschend sanft und po-etisch samt Stringtanga daherkommt. Luca Bonamore, einer der aufsteigenden Sterne am Choreografiehimmel, hat am Sonntagabend im Rahmen des ImPulsTanz seine jüngste Choreografiearbeit "Silent Lovers" im Schauspielhaus vorgelegt. Es ist ein wortloser und doch sprechender Abend des jungen Künstlers, dessen Gesicht im Vorjahr das ImPulsTanz-Plakatsujet zierte.

Am Beginn stehen uniformierte, entindividualisierte Gestalten mit nacktem Po, die sich zum verzerrt-gesummten Gershwin-Song "The Man I Love" des Pianisten gebeugt auf die Bühne schleppen. Sie sind mittels dunkler, gesichtsverdeckender Langhaarperücken zwischen Sisi, Conchita und Lipizzaner-Schweif positioniert. Gerade mit der Pferdeassoziation greift Bonamore, der seine Karriere in queeren Clubs unter dem Pseudonym Pornamore starte, die Bildsprache seiner Vorjahresarbeit "Lamentation" im Rahmen des Nachwuchsfestivals Rakete wieder auf, wobei die Trensen, äh Mundknebel der Darsteller hier den Kreis schließen.