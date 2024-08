Sturm "Debby" steuert nun als Hurrikan auf Florida zu

Auf seinem Weg Richtung Florida hat der Tropensturm "Debby" nochmals an Stärke zugenommen und sich zu einem Hurrikan entwickelt. Dies gab in der Nacht auf Montag das US-Hurrikanzentrum auf seiner Internetseite bekannt. "Debby" werde vermutlich gegen Mittag (Ortszeit) in Florida auf Land treffen. Entlang der Golfküste des Bundesstaates drohten lebensbedrohliche Sturmfluten, die in einigen Gebieten bis zu drei Meter Höhe erreichen könnten.

Der Hurrikan sollte den Vorhersagen zufolge Montagmittag (Ortszeit) in der Region um Big Bend auf Land treffen. Am Sonntagabend um 23.00 Uhr (Montag 05.00 Uhr MESZ) befand er sich rund 160 Kilometer westlich der Stadt Tampa. In ihm wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Behörden ordneten bereits für einige Regionen im Citrus County Zwangsevakuierungen an. In anderen Gebieten wurden die Einwohner angehalten, letzte Vorbereitungen zu treffen.