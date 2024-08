Tropensturm "Debby" steuert auf Florida zu

Der Tropensturm "Debby" hat sich am Sonntag auf die Golfküste des US-Bundesstaats Florida zubewegt und wird voraussichtlich am Montagmittag (Ortszeit) dort die nördliche Region Big Bend erreichen. Bis dahin könnte der Sturm die Stärke eines Hurrikans haben, erklärte das National Hurricane Center (NHC). Entlang der Golfküste Floridas drohen der Behörde zufolge lebensbedrohliche Sturmfluten, die in einigen Gebieten bis zu drei Meter Höhe erreichen könnten.