Unruhen in Großbritannien reißen nicht ab: Rechtsradikale greifen erneut britische Asylunterkunft an

In Tamworth nordöstlich von Birmingham haben rechtsextreme Randalierer eine Unterkunft für Asylanten attackiert. Die Polizei sprach von „gewalttätigen Handlungen des Banditentums“. Die Randale gelten als Reaktion auf ein Ereignis vom letzten Montag, bei dem in Southport ein Mann drei Mädchen erstochen hat.

Birmingham – Bei antimuslimischen Ausschreitungen in Großbritannien haben Randalierer eine weitere Unterkunft für Asylbewerber attackiert. Ein Mob bewerfe das Hotel in Tamworth nordöstlich von Birmingham mit Gegenständen, berichtete der Sender Sky News. Clips in sozialen Medien zeigten, wie Feuer an einem Teil des Gebäudes gelegt wurde. Dafür gab es keine offizielle Bestätigung. Die Polizei sprach von „gewalttätigen Handlungen des Banditentums“, ein Beamter sei verletzt worden.