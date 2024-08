Heidi Klum postet romantischen Liebesgruß zum fünften Hochzeitstag: „Liebe Dich Tom“

Los Angeles – Das deutsche Model Heidi Klum hat ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) zum fünften Hochzeitstag Liebesgrüße auf Instagram geschickt. „Ich liebe dich, Tom“, schrieb die 51-Jährige in einem Post. Und: „Ich hätte mir keinen besseren wünschen können.“ (Original: „I could not ask for a better one") Dazu postete sie drei Selfies von sich mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen an einem Strand. Auch ein Video vom Strand teilte Klum, zu dem sie “Happy anniversary" schrieb.