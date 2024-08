Noch läuft nicht alles rund: Die Neuen brauchen in der Westliga noch Zeit

„Ganz, ganz bitter“, begann Karahasanovic nach dem 1:6 in Dornbirn. „So ein Spiel erlebt man wahrscheinlich einmal in drei oder vier Jahren. Dass es genau bei meiner Premiere passiert, ist natürlich richtig unglücklich.“ Man hab­e noch viel Arbeit vor sich.

Eine Analyse, die wohl auch Daniel Wilson nach dem 1:5 gegen Austria Salzburg so treffen würde. „Die Jungs haben es phasenweise richtig gut gemacht, aber es haben auch gewisse Dinge nicht so gegriffen, wie wir uns das vorgestellt haben.“ In der 2. Halbzeit hatten die Festungsstädter dann auch die ein oder andere Chance, ließen aber die nötige Effizienz vermissen. Das Fazit: „Mund abputzen und weitermachen.“ Kommende Woche wartet das erste Heimspiel gegen Dornbirn, Schwaz muss zu Wals-Grünau, das am Samstag in der Reichenau unte­r die Räder geriet.