Schubert mit starkem Boulder-Auftritt: „Mega-Ausgangslage“ für Lead-Semifinale

Schubert kam im Kletterzentrum Le Bourget als einer der letzten Konkurrenten an die Reihe und löste mit dem Erreichen des Tops am ersten Boulder recht rasch einen Jubelsturm auf der voll besetzten Tribüne aus. "Das war mega. So in die Runde reinstarten, ist mega-wichtig." Abgeschirmt vom Geschehen habe er nicht mitbekommen, was in den eineinhalb Stunden davor abgegangen sei. Der 33-Jährige habe aber gewusst, dass es eine schwierige Runde sei. "Da zählt jeder Punkt und jedes Top. Dann gleich das Top zu holen, gibt dir so einen Boost für die Runde."