Auto und Rad kollidierten beim Überholen: 75-Jähriger nach Unfall in Klinik gestorben

Leutasch – Bereits am 5. August kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Leutasch. Gegen 10 Uhr überholte ein 40-jähriger Autofahrer auf der Leutascher Straße einen 75-jährigen Radfahrer.

Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er laut Polizei am Dienstag an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb. Am Fahrrad und am Auto entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)