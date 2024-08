Dieb bedrohte Radbesitzer mit Messer: 48-Jähriger von Polizei festgenommen

Innsbruck – Ein 48-jähriger Italiener wird verdächtigt, am Montagvormittag in Innsbruck ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen zu haben. Als der 28-jährige Besitzer am Nachmittag zufällig auf den mutmaßlichen Dieb – mitsamt dem Fahrrad – traf und es zurückverlangte, bedrohte dieser ihn mit einem Messer und flüchtete mit dem Rad.