E-Biker und Rennradfahrer kollidierten auf Radweg in Zirl: Beide stürzten und wurden verletzt

Zirl – Am Montagnachmittag kam es zu einem Fahrradunfall auf dem Innradweg in Zirl. Ein 70-jähriger E-Biker kollidierte gegen 16.20 Uhr in einer Kurve mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Rennradfahrer.

Beide Männer kamen zu Sturz und verletzten sich, teilte die Polizei mit. Der 70-Jährige erlitt demnach Verletzungen im Kieferbereich und an den Zähnen, sowie Abschürfungen an der Hand. Der 18-Jährige erlitt eine Rissquetschwunde am Unterarm und klagte über Schwindel. Beide wurden von den Sanitätern erstversorgt, der 70-Jährige wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)