22-jährige Radfahrerin in Innsbruck gestürzt und verletzt

Am 05.08.2024, gegen 16:05 Uhr, lenkte eine 22-jährige Österreicherin ihr Fahrrad in Innsbruck auf der Azrler Straße stadteinwärts. In einer langgezogenen Linkskurve kam die 22-Jährige zu weit rechts ab, geriet gegen den dortigen Gehsteig, und stürzte. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an der linken Hand, Unterarm sowie Schulter und wurde von der Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Innsbruck gebracht.