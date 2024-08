Cyber-Attacke auf Museen in Frankreich - Lösegeld gefordert

Das Grand Palais, Austragungsort der Olympischen Spiele in Paris, und rund 40 weitere Museen in Frankreich sind am Wochenende Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Wie am Montagabend aus Polizeikreisen verlautete, griffen Cyber-Kriminelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag das System an, das die "Zentralisierung von Finanzdaten" der Betroffenen ermöglicht. Die Angreifer fordern den Angaben zufolge Lösegeld und drohen damit, die verschlüsselten Daten weiterzugeben.