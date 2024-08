Venezuelas Opposition drängt Militär zur Befehlsverweigerung

Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela und den Protesten dagegen hat die Opposition die Sicherheitskräfte aufgerufen, Anweisungen der Regierung nicht mehr zu folgen. Die "illegalen Befehle" der Regierung sollten ignoriert und die Volkssouveränität anerkannt werden, hieß es in einem auf der Plattform X veröffentlichten Offenen Brief. Die Staatsanwaltschaft hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Oppositionsführer eingeleitet.

Maria Corina Machado und Edmundo Gonzalez werde vorgeworfen, "Polizei- und Militärbeamte zum Ungehorsam gegen das Gesetz angestiftet zu haben", teilte Generalstaatsanwalt Tarek Saab am Montag mit. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Machado und Gonzalez die Wahlergebnisse vom 28. Juli angefochten hatten.

In dem offenen Brief haben sie die Sicherheitskräfte aufgefordert, sich "auf die Seite des Volkes zu stellen" und die Wahlergebnisse zu respektieren, die ihrer Meinung nach zu ihren Gunsten ausgefallen seien. Man fordere das Militär "dringend auf, die Zügellosigkeit des Regimes gegen das Volk zu stoppen und die Ergebnisse der Wahlen vom 28. Juli zu respektieren und durchzusetzen", hieß es in dem Appell der Opposition an das Militär.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Menschen in dem südamerikanischen Land gegen die aus ihrer Sicht manipulierte Wahl demonstriert. Sicherheitskräfte griffen dabei hart durch, mindestens elf Menschen kamen laut der regierungsunabhängigen Organisation Foro Penal bisher ums Leben.

Die linientreue Wahlbehörde hat den seit 2013 regierenden autoritären Präsidenten Nicolás Maduro offiziell zum Wahlsieger erklärt. Allerdings veröffentlichte sie bisher nicht die aufgeschlüsselten Resultate der einzelnen Stimmbezirke.

Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor und reklamiert den Sieg für ihren Kandidaten Edmundo González Urrutia, den sie in der Mitteilung auch selbst zum neuen Präsidenten deklariert. Nach eigenen Angaben verfügen die Regierungsgegner über die detaillierten Ergebnislisten aus mehr als 80 Prozent der Stimmbezirke. Demnach soll González 67 Prozent der Stimmen erhalten haben und Maduro nur 30 Prozent.

Die USA, Peru, Argentinien, Ecuador, Panama, Uruguay und Costa Rica haben den Oppositionskandidaten bereits als Sieger anerkannt. Die Europäische Union erkennt das offizielle Ergebnis nicht ohne eine vollständige Offenlegung der Wahlunterlagen an, teilte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Sonntagabend mit. Die Erklärung Borrells wurde auf X vom österreichischen Außenministerium weiterverbreitet. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte bereits in der Vorwoche "sehr berechtigte Zweifel an diesem Wahlgang" geäußert und "Maduro und seine Leute" zu größtmöglicher Transparenz aufgerufen.