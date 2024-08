Fünftel der Schüler braucht auch im Sommer Nachhilfe

Für die Arbeiterkammer werden Eltern damit in den durch externe Kinderbetreuung und Feriencamps ohnehin schon teuren Sommerferien zusätzlich belastet, Alleinerziehende würden durch die Kosten besonders stark getroffen. "Schule muss in der Schule stattfinden - und nicht am Küchentisch oder in teuren Nachhilfeinstituten", betont Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der AK Wien, in einer Stellungnahme. Schulen müssten so organisiert und ausgestattet werden, dass das Üben und Lernen in der Schule ausreiche, fordert sie einmal mehr "mehr gute Ganztagsschulen" und einen Sozialindex zu Finanzierung, über den Standorte mit besonderen Herausforderungen mehr Ressourcen bekommen.