Israel-Jets kurz vor Rede von Hisbollah-Chef über Beirut

Israelische Kampfflugzeuge haben am Dienstag kurz vor einer Rede von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah im Tiefflug über Beirut dreimal die Schallmauer durchbrochen. Augenzeugen berichteten, es seien die lautesten Knallgeräusche seit Jahren in der libanesischen Hauptstadt gewesen. Die Jets seien mit bloßem Auge zu sehen gewesen. Es sei zu einem der stärksten Überschallknalle gekommen, die die Einwohner seit Jahren gehört hätten.

Reporter beobachteten, wie Unruhe unter Passanten und Gästen von Lokalen ausbrach. Nasrallah will sich anlässlich der Gedenkfeier für den Militärkommandant der Hisbollah, Fuad Shukr, äußern, der vergangene Woche bei einem israelischen Angriff in einem Vorort Beiruts getötet wurde. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah hat Israel mit Vergeltung gedroht.

Shukr wurde nur wenige Stunden nach einem gezielten Attentat auf den Hamas-Anführer Ismail Hanijeh in Teheran getötet. Der Iran macht Israel für den tödlichen Angriff auf Hanijeh verantwortlich, die Regierung in Jerusalem hat sich dazu allerdings bisher nicht bekannt. Auch der Iran hat Vergeltung für den Anschlag in seiner Hauptstadt angekündigt.