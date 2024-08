SPÖ will Banken zu analogen Diensten ohne Mehrkosten verpflichten

Wien – Wer zum Beispiel ein Bahnticket im Internet kauft, hat mitunter weniger zu zahlen als direkt am Schalter. Aber auch bei persönlichen Bankterminen falln oft Gebühre an. Die SPÖ pocht auf ein Recht auf ein analoges Leben. SPÖ-Vorsiteznder Andreas Babler will unter anderem höhere Gebühren für persönliche Beratungen und Banktermine verbieten. Vor allem ältere Menschen dürfe keine „Diskriminierung durch Digitalisierung“ treffen. Also brauche es ein „Recht auf Banktermin“ sowie ein „Gebührenverbot für Bankgeschäfte am Schalter“. Erneut forderte Babler zudem einen Bankomat in jeder Gemeinde.