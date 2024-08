Pensionslücke zwischen Frauen und Männern bleibt in Österreich groß

Wien – Am 6. August ist heuer „Equal Pension Day“, nur zwei Tage später als im Vorjahr. Männer haben an diesem Tag bereits so viel Pension bezogen, wie Frauen erst bis zum Jahresende erhalten haben werden. Frauen bekommen im Durchschnitt um 40,09 Prozent niedrigere Pensionsbezüge als Männer. Während Männer demnach im Durchschnitt aller Alterspensionen monatlich 2300 Euro beziehen, erhalten Frauen mit 1378 Euro um 922 Euro weniger.

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger plädierte in einer Aussendung für mehr männliche Beteiligung an unbezahlter Arbeit. Wichtig sei außerdem eine gut ausgebaute hochwertige Kinderbetreuung. Die Caritas merkte an, dass Frauen über ihren ganzen Lebenslauf strukturell benachteiligt seien. Immerhin seien 28 Prozent der alleinlebenden Frauen in der Pension armutsgefährdet. Der Bedarf an Sozialberatungen sei so hoch wie noch nie. Die Caritas forderte eine Erhöhung der Ausgleichszulage.