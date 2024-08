Schutz vor Muren und Felsabbrüchen: Die „Hangputzer“ der ÖBB sorgen für Sicherheit

In den Sommermonaten haben die Lehnenarbeiter der ÖBB alle Hände voll zu tun, um die Sicherheit entlang der Bahnstrecke zu erhöhen. Lockeres Gestein muss mühsam per Hand entfernt, überstehende Bäume und Gebüsch in schwindelerregender Höhe geschnitten werden. Die TT war bei den Arbeiten dabei.