Erlebe abgefahrene Action und Abenteuer pur: hier in Tirol in der AREA 47

Spaß und Action am 47. Breitengrad all day long. Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark begeistert mit 40 verschiedenen Trendsportarten und einem bunten Gastronomie- und Unterhaltungsprogramm. Warum also nicht einen Tag in der AREA 47 einplanen und ultimative Erlebnisse buchen? Der 9,5 Hektar große Outdoor-Spielplatz eröffnet ein Maximum an Abwechslung.

Ein Treffpunkt für Wagemutige und das ganz in der Nähe! Es braucht keine Fernreise oder stundenlange Autofahrt, um sich den herausfordernden Challenges hinzugeben. Still deinen Hunger nach Adrenalin an einem einzigen Ort und gönn dir für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag eine Auszeit im Outdoor-Paradies.

Einfach abtauchen

Das Herzstück der AREA 47 bildet die 20.000 Quadratmeter große Water AREA: Spektakuläre Rutschen, ein Sprungturm, Cannon Ball, Blobbing, die Slip´n´Slide - oder der herausfordernde Splash Track lassen keine Langeweile aufkommen. Das Beste daran: Der Eintritt in die Water AREA ist am Tourentag inklusive. Dein Vorteil: das erspart dir das Schlangestehen.

Hoch hinaus

Für Kletterenthusiasten ist die AREA 47 ein wahres Paradies. Der höchste Kletterturm an einem Pfeiler und der Hochseilklettergarten an der Unterseite einer Brücke, in einer schwindelerregenden Höhe von 27 Metern, sorgen für Herzklopfen. Beim Mega Swing, Flying Fox und Bungy Jumping zeigst du deine Nervenstärke. Die Boulder Cave oder die Deep-Water-Soloing-Wand ergänzen das vertikale Vergnügen.

Outdoor-Action

Es wartet ein sattes Action-Menü mit Rafting, Canyoning und Caving auf dich! Coole Aktivitäten, die Adrenalin mit dem ultimativen Natur-Erlebnis verbinden. Fachkundige Guides begleiten dich durchs Wildwasser und geheimnisvolle Schluchten. Zweirad-Fans genießen das vielseitige Bike-Angebot der Bike Academy: Geführte (E-)Bike-Touren, Fahrtechnikkurse, Top-Ausrüstung oder der Indoor-Bikepark.

Entspannte Genussmomente

Nach der sportlichen Herausforderung gibst du dich den exquisiten Gaumenfreuden im River Haus Bar & Grill und im Lakeside Restaurant hin. Die frische, regionale Küche erfüllt auch alle kulinarischen Wünsche. Das vielfältige Wochenprogramm bietet am Ende des Tages mit Live-Musik, DJ-Sound und Partystimmung beste Unterhaltung. Ein absolut genialer Tag geht zu Ende und schreit nach Wiederholung!