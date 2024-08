Auto überschlug sich in Volders, alkoholisierte Lenkerin (23) bei Aufprall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Volders wurde eine 23-jährige Österreicherin verletzt, sie musste ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden.

Volders – Eine alkoholisierte 23-Jährige war am Montagabend mit ihrem Auto auf der Tiroler Straße (B171) von Volders kommend in Richtung Wattens unterwegs, als sie gegen 22.45 Uhr von der Straße abkam und gegen eine Ortstafel prallte.

Dadurch geriet der Pkw auf eine ansteigende Böschung am Straßenrand, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 23-jährige Lenkerin konnte sich selbständig aus dem Auto befreien, sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.