Traum von Medaille platzte für Kühner am letzten Hindernis: „Gut, aber nicht gut genug“

Die Hoffnungen auf die erste Einzelmedaille für Österreichs Springreiter-Equipe haben sich nicht erfüllt. Der Tiroler Max Kühner scheiterte am Dienstag in Paris spät. Gold ging nach Deutschland.

Paris – Ein Abwurf am finalen Hindernis hat Max Kühner mit Elektric Blue im olympischen Springreiterfinale die Chance auf eine Medaille gekostet. Im Schlosspark von Versailles zeigte das Duo am Dienstag auf dem Parcours mit 15 Hindernissen eine bis kurz vor dem Ende makellose Vorstellung, auch die Zeit war mit 81,29 Sekunden flott. Kühner landete auf Platz sieben. Christian Kukuk (GER) auf Checker 47 holte sich im Stechen Gold vor Steve Guerdat (SUI) und Maikel van der Vleuten (NED).

„Als Sportler sind wir ja gewohnt, mit Misserfolg umzugehen. Wenn ich nicht den Misserfolg in irgendeiner Art und Weise lieben würde, dann wäre ich kein Sportler, denn wir haben viel mehr Misserfolge als Erfolge. Ich finde, wir haben das gut gemacht hier, und Blue hat das gut gemacht. Ich weiß nicht, was ich anders machen hätte sollen – auch beim letzten Sprung nicht“, erklärte Kühner. „Wir haben oft Siege, wo wir sagen, hm, das war jetzt nicht so gut, aber es ist geglückt, und manchmal haben wir alles so gemacht, wie wir es können, und es ist trotzdem ein Fehler passiert.“