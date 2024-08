„Ich wünsche das niemandem“: TikTok-Star trauert nach Tod seiner kleinen Tochter

Viel Zeit hatten der TikToker David und seine Frau Jessica Allen nicht mit ihrer gerade einmal fünf Wochen alten Tochter Lily Grace. Die Kleine starb am 27. Juli, jetzt meldet sich der unter dem User-Namen „totouchanemu“ bekannte Star mit einem emotionalen Posting.

Die kleine Lily wurde am 21. Juni geboren und musste die Welt nach nur wenigen Wochen am 27. Juli aus bisher unbekannter Ursache wieder verlassen. Sie starb um Mitternacht, berichtet ihr Vater und bekannter TikToker David am Montag.