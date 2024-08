Goldchance für Österreich: 470er-Segler Vadlau/Mähr als klar Führende ins Medal Race

Marseille – Die Segler Lara Vadlau/Lukas Mähr stehen bei den Olympischen Spielen vor dem Gewinn einer Medaille, vielleicht sogar Gold. Das Duo verteidigte am Dienstag vor Marseille in den beiden ausgetragenen Wettfahrten seine Spitzenposition und baute seine Führung mit einem fünften und einem zweiten Rang sogar von fünf auf sieben Punkte aus. Beenden Vadlau/Mähr das für Mittwoch (15.43 Uhr) angesetzte Medal Race nicht schlechter als Vierter, ist ihnen der Olympiasieg sicher.

Nachdem am Vortag in der 470er-Kategorie alle angesetzten Wettfahrten windbedingt gestrichen worden waren, gab es diesbezüglich auch am Dienstag gewisse Probleme. Zunächst hatte zu Mittag wegen Leichtwind zugewartet werden müssen, ehe es dann doch losgehen konnte. Die dritte und letzte Wettfahrt des Tages vor der Medaillen-Entscheidung konnte aber nicht mehr durchgeführt wurden.