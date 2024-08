Lkw-Kontrollen auf der Reschenstraße: Dutzende Mängel und Anzeigen

Bei schwerpunktmäßigen Lkw-Kontrollen auf der Reschenstraße wurden an zwei Tagen zahlreiche zum Teil schwere Mängel festgestellt. Die Polizei stellte zig Anzeigen aus.

Nauders – Knapp 50 Anzeigen war das Ergebnis von Schwerpunktkontrollen am Montag und Dienstag auf der Reschenstraße. Schwerkraftfahrzeuge bei der Lkw-Kontrollstelle in Nauders wurden von der Polizei und der Asfinag technisch überprüft.

Ein Lkw-Fahrer hielt sich nicht an das Fahrverbot auf der Reschenstraße. Dort dürfen ja Schwerfahrzeuge nur bis 7,5 Tonnen Gewicht fahren – darüber nur der Quell- und Zielverkehr. Außerdem mussten an den beiden Kontrolltagen 13 Lkw-Lenker Sicherheitsleistungen in der Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro bezahlen. (TT.com)