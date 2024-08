Wanderin (38) mit Hunden in Bayern von Kuhherde attackiert

Reit im Winkl – Eine Wanderin mit zwei Hunden ist in der Nähe der Winklmoosalm in Bayern von Kühen schwer verletzt worden. Wie die bayerische Grenzpolizei Raubling mitteilte, hatten die aus Thüringen kommende Frau und ihr Begleiter mit den angeleinten Hunden am Montag eine Weide passiert: „Trotz eines nicht unerheblichen Abstands zur Herde fühlte sich eine der Kühe von den angeleinten Hunden offensichtlich bedroht.“ Die 38-Jährige wurde von ihr umgestoßen und von der Herde überrannt.