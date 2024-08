Unfall in Freizeitpark in Salzburg: Eine Person schwer verletzt

Straßwalchen – Im Fantasiana-Erlebnispark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag zwei Mitarbeiter bei einer der Attraktionen des Parks eingeklemmt worden. Die beiden Männer waren im Inneren eines als Burgturm verkleideten „Freefall-Towers“ mit Wartungsarbeiten beschäftigt, als es aus noch ungeklärter Ursache in sieben Metern Höhe zu dem Arbeitsunfall kam. Offenbar hatte sich ein Teil gelöst. Laut Rotem Kreuz wurde eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.