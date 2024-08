Kollisionen mit Auto und Traktor: Drei Radler bei Unfällen in Tirol verletzt

Mieming/Münster/Ampass – Zu mehreren Unfällen mit Radfahrern kam es am Dienstag in Tirol. Dabei wurden drei Personen verletzt.

In Ampass prallte gegen 12.45 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung gegen eine 35-jährige Mountainbikerin. Diese wurde über die Windschutzscheibe geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht. Laut Polizei trug die 35-Jährige keinen Helm.