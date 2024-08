Polizeieinsatz in Wien-Ottakring - Mehrere Verletzte

Bei einer Explosion im Zuge eines Polizeieinsatzes in Wien-Ottakring sind am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch zumindest sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte, wurde der Einsatz durch einen Mann ausgelöst, der aus dem Fenster einer Wohnung in der Klausgasse Gegenstände geworfen hatte. Die Polizei rückte an. Nach Verhandlungen öffneten Beamte des Eko Cobra die Wohnung, es fielen Schüsse und es kam zu der Explosion.

Der Einsatz begann kurz nach 21.00 Uhr. Beim Anrücken der Einsatzkräfte - neben der Polizei, die neben Bezirkskräften auch mit Sondereinheiten anrückte, wurden auch die Berufsrettung und die Berufsfeuerwehr alarmiert - dürfte sich der Unbekannte in dem Appartement verschanzt haben. "Wir haben dann auch mit einer Verhandlungsgruppe mit dem Mann Kontakt aufgenommen", schilderte Dittrich die Ereignisse. Die Verhandlungen dürften sich nicht erfolgreich gestaltet haben, so kam die Exekutive zu dem Entschluss, die Wohnung zu öffnen.

Das weitere Geschehen war in der Nacht auf Mittwoch zunächst reichlich unklar. Es wurden Schüsse abgegeben, und es erfolgte die Explosion. Dadurch kam es zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde - wie die Polizei auf X mitteilte.

Ob die Explosion durch den Mann ausgelöst worden war oder ob es sich um eine Gasverpuffung - möglicherweise ausgelöst durch entsprechende Manipulationen - handelte war unklar. Nicht offiziell bestätigt wurde, dass der Mann in der Wohnung ums Leben kam, weil die Wohnung erst gesichert und überprüft werden musste. "Derzeit befindet sich der Entschärfungsdienst in dem Appartement und überprüft es, bis ein sicherer und gefahrloser Zugang möglich ist", sagte Dittrich. "Wir haben sechs Leichtverletzte behandelt, die wir auch hospitalisiert haben", berichtete Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung, der APA. Dittrich zufolge ist es möglich, dass sich auch Einsatzkräfte unter den Verletzten befanden.

Unklar war zunächst die Identität des Mannes mittleren Alters. Laut Dittrich war nicht bekannt, ob es sich bei ihm um den Wohnungsinhaber bzw. -mieter handelt. Ebenso war unsicher, ob sich weitere Personen in der Wohnung befanden. Dem Melderegister zufolge dürfte nur eine Person in dem Appartement leben. Gerüchte, wonach es sich um eine Geiselnahme gehandelt habe, bestätigte der Polizeisprecher nicht. "Es sieht eher nicht so aus, dass weitere Menschen bei dem Einsatz zugegen waren." Warum der Mann begonnen hatte, Gegenstände auf die Straße zu werfen, lag ebenso zunächst völlig im Dunkeln.