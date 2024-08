Polizeieinsatz in Wien-Ottakring - Person offenbar tot

Einen Großeinsatz der Polizei und anderer Blaulichtorganisationen hat es am Dienstagabend in Wien-Ottakring gegeben. Im Bereich der Thaliastraße soll es nach ersten Angaben der Behörden eine Wohnungsöffnung gegeben haben. Dabei soll eine Person uns Leben gekommen sein. Das Geschehen hatte sich offenbar über mehrere Stunden hinweg entwickelt. Näheres war zunächst unklar, der Einsatz war noch am Laufen. Ein großes Gebiet rund um den Einsatz wurde gesperrt.