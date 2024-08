Flugdrachen stach in Neustift im Stubaital in Boden ein

Neustift im Stubaital - Ein 65-jähriger Österreicher zog sich am Dienstag um 18:09 Uhr in Neustift im Stubaital als Pilot eines Flugdrachen eine Verletzung unbestimmten Grades am linken Ellbogen zu. Er wendete eigenen Angaben zufolge aufgrund eines missglückten Landemanövers nahe des Landeplatzes Moos sein Fluggerät knapp über dem Boden und schräg zum Windeinfall. Dabei kippte das Trapez und der Drachen stach im Boden ein. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Notärztin mit dem NAH „C1“ in das LKH Hall in Tirol geflogen. (TT.com)