Vater und dreijähriger Sohn bei Radunfall in Leutasch verletzt

Das Kind im Fahrradanhänger erlitt Verletzungen am Hinterkopf, als der Vater mit seinem Rad zur Seite kippte.

Leutasch - Am Dienstag gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf einem Forstweg in der Leutascher Klamm ein Unfall, an dem ein 47-jähriger Italiener als Lenker eines E-Bikes und dessen 3-jähriger Sohn, welchen er im Fahrradanhänger mitführte, beteiligt waren.