Mure in Nußdorf verlegt Straße: Vier Höfe abgeschnitten, ein Haus evakuiert

15 Personen im Debanttal in Nußdorf-Debant sind derzeit eingeschlossen. Im Laufe des Vormittags wird die Situation neu beurteilt.

Nußdorf-Debant – Am Dienstag gegen 18.30 Uhr wurde in Nußdorf-Debant hinter einem Haus in Obernußdorf eine Gemeindestraße von einer Mure komplett verlegt und ist vorerst nicht befahr- bzw. passierbar.