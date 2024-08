Bürgermeister erteilt verkehrsfreier Kufsteiner Innenstadt eine Absage

Die derzeitige Verkehrsführung in der Kufsteiner Innenstadt ist für die Bürgerinitiative eine Vorbereitung für eine Ausweitung der Fußgängerzone. Bürgermeister Martin Krumschnabel spricht von „Verschwörungstheorien“ und macht der FuZo eine Absage. Zumindest in dieser Periode. Vizebürgermeister Stefan Graf will an der Idee festhalten.