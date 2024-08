15-Jährige in Lienz in drei Meter tiefen Schacht gestürzt und verletzt

Das Gitter des Funktionsschachts eines Stromversorgers lag nicht ordnungsgemäß in der Einfassung.

Lienz – Eine 15-jährige Österreicherin war mit ihrer Freundin am Dienstagabend im Zentrum von Lienz zu Fuß unterwegs, als sie gegen 19.50 Uhr in einer Gasse nahe des Einkaufszentrums CityCenter in einen drei Meter tiefen Schacht fiel.