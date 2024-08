15-Jährige stürzt in Lienz in drei Meter tiefen Schacht

Der Funktionsschacht eines Stromversorgers lag nicht ordnungsgemäß in der vorgesehen Einfassung.

Lienz - Eine 15-jährige Österreicherin war mit ihrer Freundin am Abend des Dienstag im Zentrum von Lienz zu Fuß unterwegs, als sie gegen 19:50 Uhr in einer Gasse nahe des CityCenter in einen drei Meter tiefen Funktionsschacht des Stromversorgers fiel.