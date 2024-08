Hotel an der Mosel eingestürzt: Ein Toter, acht Menschen eingeklemmt

Mainz - In der Gemeinde Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist am späten Dienstagabend ein Teil eines Hotels eingestürzt. Mittwochfrüh wurde ein Toter geortet. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit. Fünf Menschen hätten sich unverletzt aus dem Gebäude retten können.