Weltweit erstes SOS-Kinderdorf in Imst erhält neuen Themenweg

Ursprünglich sollte vermieden werden, dass sich Touristen das SOS-Kinderdorf als Sehenswürdigkeit auf ihre Reiseliste setzten. So entstand im Steffelwald in Stadtnähe ein Themenweg, der mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Er erfährt nun ein Update, um die Idee von SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner zu transportieren.