Foto nicht akzeptiert: Wirbel um neuen Behindertenausweis für Schwazerin

Die Beantragung eines neuen Behindertenausweises sorgte bei einer Frau in Schwaz für einiges an Trubel: Die Antragstellerin behauptet, das Sozialministeriumsservice habe angezweifelt, dass sie die Frau auf dem für den neuen Ausweis beigelegtem Foto sei, ein neues verlangt und Betrugsvorwürfe geäußert. Die Behörde selbst stellt diese Version der Geschichte in Abrede.