Gewitter mit Starkregen ziehen heute durch Tirol: Land mahnt zu Vorsicht

Doch schon gegen Mittag hin wird von Westen her die Luft zunehmend labiler. Im Bereich Arlberg-Außerfern entstehen dann erste Gewitterwolken, die sich nach und nach Richtung Osten ausbreiten. Nachmittags sei dann verbreitet mit Gewittern in Tirol zu rechnen, die Wahrscheinlichkeit für gebietsweisen Starkregen mit entsprechendem Schadenspotenzial sei hoch. Einzelne stürmische Böen seien ebenfalls möglich. Die Warnstufe „Orange“ (3 von 4) wurde deshalb ausgegeben.

Insbesondere in den Bergen, aber auch an Seen und in Schwimmbädern gilt besondere Vorsicht.

„Durch das prognostizierte Gewitter und den Starkregen steigt die Gefahr für Blitzeinschläge, aber auch kleinere Muren und lokale Ausuferungen. Insbesondere in den Bergen, aber auch an Seen und in Schwimmbädern gilt besondere Vorsicht. Beobachten Sie daher die lokalen Wetterentwicklungen genau und reagieren Sie entsprechend, indem Sie etwa frühzeitig Schutz suchen“, so Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, in einer Aussendung. „Auch im Straßenverkehr gilt bei Gewitter besondere Vorsicht: Gefahrenquellen sind etwa herabfallende Äste bzw. umstürzende Bäume, aber auch Aquaplaning.“