Großeinsatz in Niederösterreich: Mann festgenommen, Häuser evakuiert, Straßensperren

Ternitz – In Ternitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich hat am Mittwoch ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Ausgangspunkt dafür sei die Festnahme eines Mannes in den Morgenstunden gewesen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz in Wien. In der Folge wurden laut Chefinspektor Johann Baumschlager von Spezialkräften Hausdurchsuchungen samt Sicherstellungen durchgeführt. Mehrere Objekte wurden evakuiert, Straßensperren errichtet.