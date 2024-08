Gegen Abwanderung nach dem Studium: Minister Polaschek will Ärztemangel entgegenwirken

Medizin-Studierende aus dem Ausland, die hierzulande die Unis absolvieren aber hernach ihrem Beruf nicht in Österreich nachgehen, stellen ein Problem für die Versorgung der hiesigen Bevölkerung mit ausreichend Ärzten dar, die TT berichtete. Wissenschaftsminister Martin Polaschek will der „Studierendenmobilität“ entgegenwirken – mit einer EU-weiten Studie, die er im Rat der EU angestoßen haben will.