Gasleck vor Hotel in Fieberbrunn: Feuerwehr musste Straße sperren

Ein Bagger stieß am Mittwoch bei Grabungsarbeiten vor einem Hotel gegen eine Gasleitung. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

Fieberbrunn – Eine beschädigte Gasleitung hat am Mittwoch in Fieberbrunn für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die örtliche Feuerwehr wurde gegen 11.35 Uhr alarmiert, nachdem ein Bagger auf einer Baustelle vor dem Hotel Schloss Rosenegg ein Leck in der Leitung verursacht hatte. Feuerwehrleute aus Fieberbrunn, Kitzbühel und St. Johann rückten zum Einsatz aus, auch ein Mitarbeiter der Tigas wurde alarmiert.