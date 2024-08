Kein Einzelfall: Mutter und Tochter erlitten Verbrennungen auf Rodelbahn Biberwier

Eine Deutsche und ihre Tochter kehren mit Brandwunden am ganzen Körper aus dem Urlaub zurück. Hätten sie gewusst, wie oft etwas so passiert, wären sie nicht in die Sommerrodelbahn am Marienberg gestiegen, sagt Christina Wilke. Geschäftsführer Ludwig Keller relativiert bei anderen: „Viele verunfallen beim sich selber Filmen“.