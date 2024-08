Wettfahrt um Gold muss warten: Medal Race von Vadlau/Mähr vertagt

Marseille – Weder die in der 470er-Klasse voranliegenden Lara Vadlau/Lukas Mähr noch die Kitesurfer mit dem viertplatzierten Valentin Bontus konnten wegen Leichtwind am Mittwoch eine Wettfahrt in die Wertung bekommen, nun gilt es tags darauf. Kitesurferin Alina Kornelli blieb aufgrund der Untätigkeit auf dem elften Platz und ist so aus dem Rennen.