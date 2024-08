Meistertitel ohne Happy End: Rugby Club Innsbruck wurde Aufstieg verwehrt

Nicht alle Meister dürfen aufsteigen. Fragen Sie doch einmal nach beim Rugby Club Innsbruck, wo die Euphorie der Ernüchterung weichen musste. Und so heißt es weiter Regionalliga Bayern statt zweiter deutscher Bundesliga.

Innsbruck – Vor allem wegen der kürzeren Wege spielt der Rugby Club Innsbruck im deutschen Liga-Betrieb. Und das höchst erfolgreich: Die Tiroler dominierten die Regionalliga Bayern, kürten sich zum Meister und hatten den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga im Visier. Als dann auch die Aufstiegsrelegation gegen Freiburg entfiel, weil ein Zweitligist freiwillig abstieg, lag das neue historische Hoch zum Greifen nahe.

Und dann platzte der Traum. „Uns wurde mitgeteilt, dass wir die Lizenz nicht erhalten. Damit bleiben wir in der Regionalliga Bayern“, betonte das spielende Vorstandsmitglied Simon Kapferer hörbar enttäuscht. Man habe die Anforderungen nicht erfüllt: zu wenig Nachwuchsspieler und zu wenig Schiedsrichter.

„Wir haben ja erst seit Kurzem unsere eigene Heimstätte am Sieglanger und die Anzahl unserer Nachwuchsspieler in der kurzen Zeit schon erhöht. Leider hat das nicht ausgereicht“, schritten Kapferer und Co. wieder zum Trainingsauftakt. Schon vor zwei Jahren hatte der damals noch heimatlose Rugby Club Innsbruck die Aufstiegsträume begraben wegen des Regulativs begraben müssen - es stand keine ausreichend große Heimspielstätte zur Verfügung.