44-Jähriger stürzte in Neustift mit Gleitschirm ab und wurde von Hubschrauber geborgen

Neustift – In Neustift kam es am Dienstag zu einem Unfall, in den ein 44-jähriger Niederländer involviert war. Er war im Bereich des Startplatzes Elferlifte mit seinem Gleitschirm gestartet und wollte anschließend wieder auf den Landeplatz zusteuern, als er wegen des starken Aufwindes den Notschirm ziehen musste und abstürzte.