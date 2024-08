IS-Anhänger planten Anschläge auf Swift-Konzerte in Wien, Maßnahmen erhöht

Ein 19-Jähriger ist in Ternitz in Gewahrsam genommen worden, nachdem bekannt wurde, dass er Anschläge auf Veranstaltungen im Großraum Wien geplant hatte. Bei den Konzerten von Taylor Swift gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Wien, Ternitz – Im Zusammenhang mit Anschlagsplänen für Veranstaltungen im Großraum Wien ist Mittwochfrüh ein 19-Jähriger in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Gewahrsam genommen worden. Eine weitere Festnahme gab es am Nachmittag in der Bundeshauptstadt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz. Der 19-Jährige habe „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wird es für die Wien-Konzerte von Taylor Swift geben.

„Wir haben entsprechende Vorbereitungshandlungen festgestellt und auch, dass es einen Fokus des 19-jährigen Täters auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien gibt“, sagte Ruf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten sich die Beschuldigten – der 19-Jährige ist österreichischer Staatsbürger, zum zweiten wurden keine näheren Angaben gemacht – „im Internet radikalisiert“, hieß es. Chemische Substanzen seien sichergestellt worden und würden „derzeit ausgewertet“, sagte Ruf. Worum es sich bei diesen handelt, konnte er zunächst nicht mitteilen.

Veranstalter informiert

Die Hausdurchsuchung in Ternitz dauere an, sagte Ruf. Die Landespolizeidirektion Wien wurde beauftragt, sämtliche polizeiliche Maßnahmen zu treffen, dass alle Veranstaltungen der kommenden Tage und bis zum Abschluss der Ermittlungen „sicher über die Bühne gehen können“. Mit den Veranstaltern teile man alle relevanten Informationen, hieß es. Außerdem sollen Berichten zufolge weitere Verdächtige flüchtig sein, hieß es am Mittwoch.

Wir werden für diese Konzerte auch die Sondereinheit Wega und Diensthunde einsetzen und werden von der Cobra unterstützt. Gerhard Pürstl (Landespolizeipräsident Wien)

Vor allem die polizeilichen Maßnahmen bei den geplanten Taylor Swift Konzerten in Wien werden erhöht. Vom 8. bis 10. August tritt die US-Sängerin im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Ein spezieller Fokus werde auf die Zutrittskontrollen und Personendurchsuchungen gelegt, so Ruf. Besucher sollten daher etwas Zeit einplanen.

Der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sagte, die konkrete Gefahr sei minimiert, aber eine abstrakte Gefahr liege vor, daher seien Maßnahmen zu treffen. Man erhöhe auch die „Anti-Terror-Komponente“, das bedeute, man habe Spezialkräfte vor Ort, auch in zivil.

Zudem werde es auch zum Einsatz von Spezialfahrzeugen kommen, auch sprengstoffkundige Organe werden vor Ort sein. „Wir werden für diese Konzerte auch die Sondereinheit Wega und Diensthunde einsetzen und werden von der Cobra unterstützt.“

Video | Anschlagspläne für Veranstaltungen im Großraum Wien

BesucherInnen müssen mehr Zeit einplanen

Aufgrund der verstärkten Zufahrts- und Zutrittskontrollen müssen die Besucher mit Verzögerungen rechnen. Pürstl rät dazu, eine zusätzliche Stunde einzuplanen. Gefragt nach einer allfälligen Absage der Konzerte sagte Pürstl, die Polizeibehörde könne diese nicht absagen, sondern habe für den sicheren Ablauf zu sorgen. Ruf ergänzte, man gebe den Ermittlungsstand an die Veranstalter weiter.

Ob es neben den beiden erfolgten Festnahmen zu weiteren kommen werde, konnte Ruf nicht sagen. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“ Man werde in den nächsten Stunden sehen, wie die weiteren Ermittlungshandlungen aussehen. Details sollen „in absehbarer Zeit“ bekanntgegeben werden.

Der stundenlange Einsatz in Ternitz hatte Mittwochfrüh begonnen. In den Morgenstunden war der 19-Jährige festgenommen worden. Teile eines Seniorenheims und andere Objekte wurden aus Gründen der Vorsicht evakuiert, Straßensperren errichtet. Es waren mehrere Gebäude und etwa 60 Haushalte betroffen, sagte Bürgermeister Christian Samwald (SPÖ) auf APA-Anfrage.