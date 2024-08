IS-Anhänger wegen Anschlagsplänen in Wien verhaftet, Swift-Konzerte im Fokus

Ein 19-Jähriger ist in Ternitz in Gewahrsam genommen worden, nachdem bekannt wurde, dass er Anschläge auf Veranstaltungen im Großraum Wien geplant hatte. Bei den Konzerten von Taylor Swift gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Wien, Ternitz – Im Zusammenhang mit Anschlagsplänen für Veranstaltungen im Großraum Wien ist am Mittwoch ein 19-Jähriger in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Gewahrsam genommen worden. Eine weitere Festnahme gab es in der Bundeshauptstadt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz. Der 19-Jährige habe „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wird es für die Wien-Konzerte von Taylor Swift geben.