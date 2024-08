Lkw stürzte in Fieberbrunn Böschung hinab, 29-jähriger Lenker sprang aus fallendem Fahrzeug

Fieberbrunn – Ein Arbeiter fuhr am Mittwoch mit seinem Lkw mitsamt Anhänger auf einer Forststraße in Fieberbrunn, als er bei einem Wendemanöver von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stürzte daraufhin circa 50 Meter ab und kam bei der nächsten Kehre zum Stillstand.

Die alarmierte Bergrettung Fieberbrunn versorgte den Arbeiter an der Unfallstelle, woraufhin er vom Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht wurde. Durch den Unfall entstand am Fahrzeuggespann erheblicher Sachschaden. (TT.com)