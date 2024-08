Traum von der zweiten Medaille geplatzt: Weißhaidinger auf Platz fünf

In einem hochklassigen Diskus-Finale konnte Lukas Weißhaidinger nicht mit den Top drei mithalten. Der Österreicher wurde guter Fünfter. Der Olympiasieg ging an einen Überraschungsmann, Roje Stona aus Jamaika.

Paris – Lukas Weißhaidinger hat in einer spektakulären Diskus-Weitenjagd eine weitere Olympiamedaille verpasst. Der Oberösterreicher landete am Mittwoch im Stade de France mit 67,54 m an der fünften Stelle.